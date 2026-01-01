Рой Джонс

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Разбираем непонятки с ничьей Тайсона и Джонса. Почему они ушли с ринга? Что там за судьи без лицензии?
#Тайсон – Джонс
Финальная речь Тайсона и Джонса. Один шутит про возраст, другой – передает привет россиянам и думает над новым боем
#Тайсон – Джонс
7 впечатлений от боя Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
Рой Джонс вышел на бой с Майком Тайсоном в особых перчатках – это знак памяти Кобе Брайанта
#Кобе Брайант
Майк Тайсон смеется – видео, которое вы точно пересмотрите несколько раз
#Майк Тайсон
Сколько Рой Джонс заработал за бой с Майком Тайсоном
#Тайсон – Джонс
Сколько Майк Тайсон заработал за бой с Роем Джонсом
#Тайсон – Джонс
Майк Тайсон и Рой Джонс старше 50, но выходят на бой. Почему им разрешили? Это опасно? В какой они форме?
#Тайсон – Джонс
Роя Джонса сделал отец-тиран: избиения, зверские тренировки, убитая собака, мысли о самоубийстве – и благодарность
#Рой Джонс
Онлайн-трансляция боя Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
Майк Тайсон ест шоколадную голову Роя Джонса. Себе – ухо, собаке – мозги
#Майк Тайсон
История гражданина России Роя Джонса. Приехал с миллионными долгами, целовал паспорт и твердит: «Я русский»
#Рой Джонс
Все о бое Майк Тайсон – Рой Джонс. Зачем они дерутся? Что такое пояс WBC Black Lives Matter? Сколько они получат?
#Тайсон – Джонс
Рой Джонс увлекся рэпом плотнее, чем боксом. Его главный хит Can’t Be Touched вышел в худший момент карьеры
#Рой Джонс
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой – эта история тянется 17 лет
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#Рой Джонс
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