Россия (биатлон)

Дата основания
1992 г.
Федерация
Союз биатлонистов России
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Биатлон
Сборная России по биатлону заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
#Россия (биатлон)
Биатлон
У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Нигматуллина не пробежала штрафной круг на Кубке мира и объяснила это «субъективной оценкой ситуации»
#Ульяна Кайшева
Биатлон
Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету в Обертиллиахе
#Россия (биатлон)
Биатлон
Россия выиграла бронзу в мужской эстафете по биатлону, Томшин зашел на круг
#Россия (биатлон)
Биатлон
Женская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене
#Россия (биатлон)
Биатлон
🥉 Мужская сборная России заняла третье место в эстафете. На последнем этапе Латыпов ушел на дополнительный круг
#Россия (биатлон)
Биатлон
Гараничев перед спринтом в Эстерсунде забыл палки. Он опоздал на старт на 35 секунд
#Евгений Гараничев
Биатлон
Союз биатлонистов России погасил 1,5 млн евро долга перед IBU за нарушение антидопинговых правил
#Биатлон
Биатлон
Тренер сборной России по биатлону Польховский покинет должность по состоянию здоровья
#Валерий Польховский
Биатлон
Союз биатлонистов России включил Ушкину в число кандидатов в сборную. Хотя она объявляла о выступлениях за Румынию
#Наталья Ушкина
Биатлон
Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Норвегия выиграла смешанную эстафету на биатлонном ЧМ. Россия – девятая с двумя штрафными кругами
#Россия (биатлон)
Биатлон
Международный союз биатлонистов запретил членам сборной России публиковать государственный флаг в соцсетях
#Россия (биатлон)
Биатлон
Женская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону
#Биатлон
Биатлон
У сборной России по биатлону новый антирекорд – 39 гонок без медалей подряд
#Россия (биатлон)