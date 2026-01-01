Россия (биатлон)

Дата основания
1992 г.
Федерация
Союз биатлонистов России
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Лучшая биатлонистка России Кристина Резцова: выходила на гонку в нижнем белье, писала стихи и не знает о тиктоке
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#Кристина Резцова
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Откуда у сборной России проблемы с ковидом за неделю до Олимпиады: биатлонистки не попали в самолет из-за QR-кодов, а тренер приехал с заражением
#Россия (биатлон)