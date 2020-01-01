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Смолов забил «Реалу» одним из первых касаний. Больше у него моментов не было
#Федор Смолов
17 февраля, 00:52
Смолов уехал из Испании в Москву (через Минск на частном джете). Иностранные медиа пишут, что «Сельта» против. Наши – что все ок
#Федор Смолов
05 апреля, 22:08
Хватит радоваться отъезду Смолова. «Сельта» – плохой вариант
#Федор Смолов
31 января, 20:42
В «Сельте» есть парень, который боялся одиночества, ел только фрукты и не завязывал шнурки
#Пионе Систо
31 января, 15:12
Легенда «Сельты» – наш Мостовой. Сначала его ругали, потом – называли Царь и хотели ставить памятник
#Александр Мостовой
31 января, 13:05
Почему Смолов ушел? Сколько все это стоит? Кто теперь у «Локо» в атаке?
#Федор Смолов
31 января, 01:10
Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть
#Сельта
30 января, 23:17
Смолов всегда мечтал о Европе: вел переговоры с топ-клубами, сам отказывался от середняков
#Федор Смолов
30 января, 23:02
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