Все группы отбора к ЧМ-2022
Состоялась жеребьевка европейской части квалификации к ЧМ-2022.
Полный состав групп:
Группа А:
1. Португалия
2. Сербия
3. Ирландия
4. Люксембург
5. Азербайджан
Группа В:
1. Испания
2. Швеция
3. Греция
4. Грузия
5. Косово
Группа С:
1. Италия
2. Швейцария
4. Болгария
5. Литва
Группа D:
1. Франция
2. Украина
3. Финляндия
5. Казахстан
Группа Е:
1. Бельгия
2. Уэльс
3. Чехия
4. Белоруссия
5. Эстония
Группа F:
1. Дания
2. Австрия
3. Шотландия
4. Израиль
6. Молдавия
Группа G:
1. Голландия
2. Турция
3. Норвегия
4. Черногория
5. Латвия
6. Гибралтар
Группа Н:
1. Хорватия
2. Словакия
3. Россия
4. Словения
5. Кипр
6. Мальта
Группа I:
1. Англия
2. Польша
3. Венгрия
4. Албания
5. Андорра
6. Сан-Марино
Группа К:
1. Германия
2. Румыния
3. Исландия
5. Армения
6. Лихтенштейн
Все матчи в группах состоятся в 2021 году. Стыковые игры между командами, занявшими вторые места, пройдут весной 2022-го.
На ЧМ поедут 13 европейских сборных – 10 победителей групп и три лучшие команды плей-офф.
Плей-офф будет сформирован из 10 команд, занявших вторые места, и двух лучших сборных по итогам Лиги наций. Эти 12 команд будут поделены на три секции по четыре сборные, в каждой из которых пройдут полуфиналы (между четырьмя командами) и финал. Победители трех финалов поедут на ЧМ.