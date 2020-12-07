Все группы отбора к ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка европейской части квалификации к ЧМ-2022.

Полный состав групп:

Группа А:

1. Португалия

2. Сербия

3. Ирландия

4. Люксембург

5. Азербайджан

Группа В:

1. Испания

2. Швеция

3. Греция

4. Грузия

5. Косово

Группа С:

1. Италия

2. Швейцария

3. Северная Ирландия

4. Болгария

5. Литва

Группа D:

1. Франция

2. Украина

3. Финляндия

4. Босния и Герцеговина

5. Казахстан

Группа Е:

1. Бельгия

2. Уэльс

3. Чехия

4. Белоруссия

5. Эстония

Группа F:

1. Дания

2. Австрия

3. Шотландия

4. Израиль

5. Фарерские острова

6. Молдавия

Группа G:

1. Голландия

2. Турция

3. Норвегия

4. Черногория

5. Латвия

6. Гибралтар

Группа Н:

1. Хорватия

2. Словакия

3. Россия

4. Словения

5. Кипр

6. Мальта

Группа I:

1. Англия

2. Польша

3. Венгрия

4. Албания

5. Андорра

6. Сан-Марино

Группа К:

1. Германия

2. Румыния

3. Исландия

4. Северная Македония

5. Армения

6. Лихтенштейн

Все матчи в группах состоятся в 2021 году. Стыковые игры между командами, занявшими вторые места, пройдут весной 2022-го.

На ЧМ поедут 13 европейских сборных – 10 победителей групп и три лучшие команды плей-офф.

Плей-офф будет сформирован из 10 команд, занявших вторые места, и двух лучших сборных по итогам Лиги наций. Эти 12 команд будут поделены на три секции по четыре сборные, в каждой из которых пройдут полуфиналы (между четырьмя командами) и финал. Победители трех финалов поедут на ЧМ.