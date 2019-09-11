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Косово
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Почему многие страны не признают Косово (например, Россия), но их сборная играет? И почему играет так хорошо!
#Косово
11 сентября 2019, 14:48
Заруба Англии и Косово – важные 5:3, которые мы запомним надолго
#Косово
11 сентября 2019, 00:05
Лучший троллинг от судьи: одним движением заставил возмущенного игрока смеяться
#Косово
20 июня 2019, 13:00
Сербия возмутилась флагом Косово на стадионе «Ахмата». Клуб убрал, хотя его игрок официально выступает за эту сборную
#Ахмат
05 апреля 2019, 19:04