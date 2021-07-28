Олимпиада-2020: результаты пятого дня – 28 июля 2021 года
Завершился пятый день на Олимпиаде-2020, в котором было разыграно 23 комплекта медалей. Россия выиграла пять медалей:
- 🥈🥈 Мужская и женская сборные России – серебряные призеры в баскетболе 3х3.
- 🥈 Россия выиграла серебро в плавании в мужской эстафете 4х200 вольным стилем.
- 🥉 Никита Нагорный стал бронзовым призером по спортивной гимнастике в личном многоборье.
- 🥉 Мадина Таймазова выиграла бронзу в дзюдо в весе до 70 кг.
28 июля
Академическая гребля
Двойки парные, женщины:
1. 🇷🇴 Румыния.
2. 🇳🇿 Новая Зеландия.
3. 🇳🇱 Нидерланды.
Двойки парные, мужчины:
1. 🇫🇷 Франция.
2. 🇳🇱 Нидерланды.
3. 🇨🇳 Китай.
Четверки, женщины:
1. 🇦🇺 Австралия.
2. 🇳🇱 Нидерланды.
3. 🇮🇪 Ирландия.
Четверки, мужчины:
1. 🇦🇺 Австралия.
2. 🇷🇴 Румыния.
3. 🇮🇹 Италия.
Четверки парные, мужчины:
1. 🇳🇱 Нидерланды.
2. 🇬🇧 Великобритания.
3. 🇦🇺 Австралия.
Четверки парные, женщины:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇵🇱 Польша.
3. 🇦🇺 Австралия.
Плавание
200 м, вольный стиль, женщины:
1. 🇦🇺 Ариарне Титмус.
2. 🇭🇰 Шивон Хоуи.
3. 🇨🇦 Пенни Олексяк.
200 м, баттерфляй, мужчины:
1. 🇭🇺 Криштоф Милак.
2. 🇯🇵 Томору Хонда.
3. 🇮🇹 Федерико Бурдиссо.
200 м, комплекс, женщины:
1. 🇯🇵 Юи Охаси.
2. 🇺🇸 Алекс Уолш.
3. 🇺🇸 Кейт Дугласс.
1500 м, вольный стиль, женщины:
1. 🇺🇸 Кэтлин Ледеки.
2. 🇺🇸 Эрика Салливан.
3. 🇩🇪 Сара Колер.
4х200 м, вольный стиль, мужчины:
1. 🇬🇧 Великобритания.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇦🇺 Австралия.
Шоссейный велоспорт
Раздельная гонка, женщины:
1. 🇳🇱 Аннемик ван Влетен.
2. 🇨🇭 Марлен Ройссер.
3. 🇳🇱 Анна ван дер Бреген.
Раздельная гонка, мужчины:
1. 🇸🇮 Примож Роглич.
2. 🇳🇱 Том Дюмолен.
3. 🇦🇺 Роан Деннис.
Прыжки в воду
Синхронный трамплин, 3 м, мужчины:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇩🇪 Германия.
Российские прыгуны в воду получили 0 баллов за финальный прыжок. Претендовали на бронзу Олимпиады-2020, но стали последними
Регби-7
Мужчины:
1. 🇫🇯 Фиджи.
2. 🇳🇿 Новая Зеландия.
3. 🇦🇷 Аргентина.
Конный спорт
Личная выездка, произвольная программа:
1. 🇩🇪 Джессика фон Бредов-Верндль.
2. 🇩🇪 Изабель Верт.
3. 🇬🇧 Шарлотт Дюжарден.
Фехтование
Сабля, команды, мужчины:
1. 🇰🇷 Южная Корея.
2. 🇮🇹 Италия.
3. 🇭🇺 Венгрия.
Дзюдо
До 70 кг, женщины:
1. 🇯🇵 Чизуру Араи.
2. 🇦🇹 Микаэла Поллерес.
3. 🇷🇺 Мадина Таймазова.
3. 🇳🇱 Санне ван Дийке.
До 90 кг, мужчины:
1. 🇬🇪 Лаша Бекаури.
2. 🇩🇪 Эдуард Триппель.
3. 🇭🇺 Кристиан Тот.
3. 🇺🇿 Давлат Бобонов.
Спортивная гимнастика
Личное многоборье, мужчины:
1. 🇯🇵 Даики Хасимото.
2. 🇨🇳 Сяо Жотэн.
3. 🇷🇺 Никита Нагорный.
Тяжелая атлетика
До 73 кг, группа А, мужчины:
1. 🇨🇳 Ши Чжиюн.
2. 🇻🇪 Хулио Рубен Майора Перния.
3. 🇮🇩 Рахмат Эрвин Абдулла.
Баскетбол 3х3
Женщины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇨🇳 Китай.
Мужчины:
1. 🇱🇻 Латвия.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇷🇸 Сербия.
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- Финал баскетбола 3х3 – драма: наш игрок заматывал обувь пластырем из-за оторванной подошвы, соперник лечил ногу и командовал со стула
Другие важные события:
- Сборные Германии и Франции по футболу вылетели из турнира. Они не вышли из группы.
- Вероника Кудерметова и Елена Веснина прошли в полуфинал в женском парном разряде. Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в 1/4 финала в мужском одиночном разряде.
- Анастасия Павлюченкова вылетела в 1/4 женского одиночного разряда, но прошла в 1/4 в миксте с Андреем Рублевым. Туда же попали Елена Веснина и Аслан Карацев.
- Сборная России победила Бразилию в волейболе – 3:0. Это третья победа подряд.