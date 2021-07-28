Олимпиада-2020: результаты пятого дня – 28 июля 2021 года

Завершился пятый день на Олимпиаде-2020, в котором было разыграно 23 комплекта медалей. Россия выиграла пять медалей:

🥈🥈 Мужская и женская сборные России – серебряные призеры в баскетболе 3х3.

🥈 Россия выиграла серебро в плавании в мужской эстафете 4х200 вольным стилем.

🥉 Никита Нагорный стал бронзовым призером по спортивной гимнастике в личном многоборье.

🥉 Мадина Таймазова выиграла бронзу в дзюдо в весе до 70 кг.

28 июля

Академическая гребля

Двойки парные, женщины:

1. 🇷🇴 Румыния.

2. 🇳🇿 Новая Зеландия.

3. 🇳🇱 Нидерланды.

Двойки парные, мужчины:

1. 🇫🇷 Франция.

2. 🇳🇱 Нидерланды.

3. 🇨🇳 Китай.

Четверки, женщины:

1. 🇦🇺 Австралия.

2. 🇳🇱 Нидерланды.

3. 🇮🇪 Ирландия.

Четверки, мужчины:

1. 🇦🇺 Австралия.

2. 🇷🇴 Румыния.

3. 🇮🇹 Италия.

Четверки парные, мужчины:

1. 🇳🇱 Нидерланды.

2. 🇬🇧 Великобритания.

3. 🇦🇺 Австралия.

Четверки парные, женщины:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇵🇱 Польша.

3. 🇦🇺 Австралия.

Плавание

200 м, вольный стиль, женщины:

1. 🇦🇺 Ариарне Титмус.

2. 🇭🇰 Шивон Хоуи.

3. 🇨🇦 Пенни Олексяк.

200 м, баттерфляй, мужчины:

1. 🇭🇺 Криштоф Милак.

2. 🇯🇵 Томору Хонда.

3. 🇮🇹 Федерико Бурдиссо.

200 м, комплекс, женщины:

1. 🇯🇵 Юи Охаси.

2. 🇺🇸 Алекс Уолш.

3. 🇺🇸 Кейт Дугласс.

1500 м, вольный стиль, женщины:

1. 🇺🇸 Кэтлин Ледеки.

2. 🇺🇸 Эрика Салливан.

3. 🇩🇪 Сара Колер.

4х200 м, вольный стиль, мужчины:

1. 🇬🇧 Великобритания.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇦🇺 Австралия.

Шоссейный велоспорт

Раздельная гонка, женщины:

1. 🇳🇱 Аннемик ван Влетен.

2. 🇨🇭 Марлен Ройссер.

3. 🇳🇱 Анна ван дер Бреген.

Раздельная гонка, мужчины:

1. 🇸🇮 Примож Роглич.

2. 🇳🇱 Том Дюмолен.

3. 🇦🇺 Роан Деннис.

Прыжки в воду

Синхронный трамплин, 3 м, мужчины:

1. 🇨🇳 Китай.

2. 🇺🇸 США.

3. 🇩🇪 Германия.

Российские прыгуны в воду получили 0 баллов за финальный прыжок. Претендовали на бронзу Олимпиады-2020, но стали последними

Регби-7

Мужчины:

1. 🇫🇯 Фиджи.

2. 🇳🇿 Новая Зеландия.

3. 🇦🇷 Аргентина.

Конный спорт

Личная выездка, произвольная программа:

1. 🇩🇪 Джессика фон Бредов-Верндль.

2. 🇩🇪 Изабель Верт.

3. 🇬🇧 Шарлотт Дюжарден.

Фехтование

Сабля, команды, мужчины:

1. 🇰🇷 Южная Корея.

2. 🇮🇹 Италия.

3. 🇭🇺 Венгрия.

Дзюдо

До 70 кг, женщины:

1. 🇯🇵 Чизуру Араи.

2. 🇦🇹 Микаэла Поллерес.

3. 🇷🇺 Мадина Таймазова.

3. 🇳🇱 Санне ван Дийке.

До 90 кг, мужчины:

1. 🇬🇪 Лаша Бекаури.

2. 🇩🇪 Эдуард Триппель.

3. 🇭🇺 Кристиан Тот.

3. 🇺🇿 Давлат Бобонов.

Спортивная гимнастика

Личное многоборье, мужчины:

1. 🇯🇵 Даики Хасимото.

2. 🇨🇳 Сяо Жотэн.

3. 🇷🇺 Никита Нагорный.

Тяжелая атлетика

До 73 кг, группа А, мужчины:

1. 🇨🇳 Ши Чжиюн.

2. 🇻🇪 Хулио Рубен Майора Перния.

3. 🇮🇩 Рахмат Эрвин Абдулла.

Баскетбол 3х3

Женщины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇨🇳 Китай.

Мужчины:

1. 🇱🇻 Латвия.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇷🇸 Сербия.

Другие важные события:

Сборные Германии и Франции по футболу вылетели из турнира. Они не вышли из группы.

Вероника Кудерметова и Елена Веснина прошли в полуфинал в женском парном разряде. Даниил Медведев и Карен Хачанов вышли в 1/4 финала в мужском одиночном разряде.

Анастасия Павлюченкова вылетела в 1/4 женского одиночного разряда, но прошла в 1/4 в миксте с Андреем Рублевым. Туда же попали Елена Веснина и Аслан Карацев.

Сборная России победила Бразилию в волейболе – 3:0. Это третья победа подряд.

США разгромили Иран. Разница очков – +54