Олимпиада-2020
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🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в дзюдо среди женщин на Олимпиаде-2020

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Ее завоевала Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг, которая в поединке за бронзовую медаль победила 🇭🇷 Барбару Матич.

В полуфинале Таймазова проиграла 🇯🇵 Тидзури Араи, схватка с которой длилась 16 минут и 41 секунду. Это первая медаль России в дзюдо на Олимпиаде-2020.

Таймазовой 22 года. Она брала бронзу на чемпионате мира и дважды занимала третье место на чемпионатах Европы.

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Источник:
Гол.ру
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