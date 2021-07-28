Олимпиада-2020
волейбол
Россия (волейбол)
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🏐 Сборная России победила олимпийского чемпиона-2016 Бразилию. Это третья победа подряд
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В третьем матче на групповом этапе сборная России в трех сетах победила 🇧🇷 Бразилию – 3:0. Это третья победа подряд на турнире. После нее россияне лидируют в группе с девятью очками.
Ранее Россия победила 🇦🇷 Аргентину (3:1) и 🇺🇸 США (3:1). Следующий матч россияне проведут 30 июля против 🇫🇷 Франции.
Россия выигрывала Олимпиаду в 2012 году. В 2016-м она заняла четвертое место. Бразилия – олимпийский чемпион-2016.
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