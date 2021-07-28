Олимпиада-2020
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Российские прыгуны в воду получили 0 баллов за финальный прыжок. Претендовали на бронзу Олимпиады-2020, но стали последними
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Пара Евгений Кузнецов – Никита Шлейхер выступили на соревнованиях в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпиаде-2020.
Россияне набрали 331,08 балла и заняли последнее место, но перед финальным прыжком претендовали на бронзовые медали. За последний прыжок они получили ноль баллов: Шлейхер совершил ошибку в момент отталкивания, не выполнил элемент и упал лицом в воду.
Подиум:
1. 🇨🇳 Китай.
2. 🇺🇸 США.
3. 🇩🇪 Германия.
Кузнецов – чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2012. Шлейхер – двукратный чемпион Европы.
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