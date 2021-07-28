⚽️ Сборная Франции вылетела с Олимпиады-2020. Она пропустила 11 голов за три матча

В матче третьего тура группового этапа 🇫🇷 Франция проиграла Японии – 0:4. Это третий матч подряд на Олимпиаде-2020, в котором она пропустила минимум три гола.

Из группы А в плей-офф вышли Мексика и Япония. Франция набрала три очка, заняла третье место и вылетела из турнира.

На групповом этапе Франция забила пять голов и пропустила 11:

1:4 – против 🇲🇽 Мексики

4:3 – против 🇿🇦 ЮАР

0:4 – против 🇯🇵 Японии

Сборная Франции выигрывала Олимпиаду в 1984 году. Последний олимпийский чемпион по футболу – Бразилия.