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#Олимпиада-2020 #Футбол #Франция
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⚽️ Сборная Франции вылетела с Олимпиады-2020. Она пропустила 11 голов за три матча

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В матче третьего тура группового этапа 🇫🇷 Франция проиграла Японии – 0:4. Это третий матч подряд на Олимпиаде-2020, в котором она пропустила минимум три гола.

Из группы А в плей-офф вышли Мексика и Япония. Франция набрала три очка, заняла третье место и вылетела из турнира.

На групповом этапе Франция забила пять голов и пропустила 11:

  • 1:4 – против 🇲🇽 Мексики
  • 4:3 – против 🇿🇦 ЮАР
  • 0:4 – против 🇯🇵 Японии

Сборная Франции выигрывала Олимпиаду в 1984 году. Последний олимпийский чемпион по футболу – Бразилия.

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Источник:
Гол.ру
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