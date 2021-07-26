Олимпиада-2020: результаты третьего дня – 26 июля 2021 года

В третий день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект наград. Россия добавила пять медалей в общий зачет, где идет на четвертом месте:

🥉 Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли бронзу в синхронных прыжках с вышки.

🥇 🥈 София Позднякова выиграла золото в фехтовании на сабле, Софью Великую – серебро.

🥇 Россия выиграла первое за 25 лет золото в командном многоборье.

🥇 Максим Храмцов выиграл первое в истории России золото по тхэквондо.

26 июля

Стрельба из лука

Командные соревнования, мужчины:

1. 🇰🇷 Южная Корея

2. 🇹🇼 Тайвань

3. 🇯🇵 Япония

Гимнастика

Командное многоборье, мужчины:

1. 🇷🇺 Россия

2. 🇯🇵 Япония

3. 🇨🇳 Китай

Гребной слалом

Каноэ-одиночка, мужчины:

1. 🇸🇮 Беньямин Савшек

2. 🇨🇿 Лукаш Роган

3. 🇩🇪 Сидерис Тасиадис

Маунтинбайк

Мужчины:

1. 🇬🇧 Томас Пидкок

2.🇨🇭 Матиас Флюкигер

3. 🇪🇸 Давид Валеро

Синхронные прыжки в воду

Мужчины, 10 м, вышка

1. 🇬🇧 Томас Дэйли – Мэттью Ли

2. 🇨🇳 Чэнь Айсэнь – Цао Юань

3. 🇷🇺 Александр Бондарь – Виктор Минибаев

Фехтование

Женщины, индивидуальные соревнования, сабля

1. 🇷🇺 София Позднякова

2. 🇷🇺 Софья Великая

3. 🇫🇷 Манон Брюне

Мужчины, индивидуальные соревнования, рапира:

1. 🇭🇰 Чун Ка Лонг

2. 🇮🇹 Даниэле Гароццо

3. 🇨🇿 Александр Чупенич

Дзюдо

До 57 кг, женщины:

1. 🇽🇰 Нора Гьякова

2. 🇫🇷 Сара-Леони Сизик

3. 🇯🇵 Цукаса Йосида

3. 🇨🇦 Джессика Климкейт

До 73 кг, мужчины:

1. 🇯🇵 Сехэй Оно (Япония)

2. 🇬🇪 Лаша Шавдатуашвили

3. 🇲🇳 Ценд-Очир Цогтбаатар

3. 🇰🇷 Ан Чхан Рим

Стрельба

Скит, женщины:

1. 🇺🇸 Эмбер Инглиш

2. 🇮🇹 Диана Бакоси

3. 🇨🇳 Мень Вэй

Скит, мужчины:

1. 🇺🇸 Винсент Хэнкок

2. 🇩🇰 Йеспер Хансен

3. 🇰🇼 Абдулла Аль-Рашиди

Скейтбординг

Стрит, женщины:

1. 🇯🇵 Момидзи Нисия

2. 🇧🇷 Райсса Лил

3. 🇯🇵 Фуна Накаями

Плавание

100 м, баттерфляй, женщины:

1. 🇨🇦 Маргарет Макнил

2. 🇨🇳 Чжан Юйфэй

3. 🇦🇺 Эмма Маккеон

100 м, брасс, мужчины:

1. 🇬🇧 Адам Пити

2. 🇳🇱 Арно Камминга

3. 🇮🇹 Николо Мартиненги

400 м, вольный стиль, мужчины:

1. 🇦🇺 Ариарне Титмус

2. 🇺🇸 Кэтлин Ледеки

3. 🇨🇳 Ли Бинцзе

4х100 м, вольный стиль, эстафета:

1. 🇺🇸 США

2. 🇮🇹 Италия

3. 🇦🇺 Австралия

Настольный теннис

Микст:

1. 🇯🇵 Япония

2. 🇨🇳 Китай

3. 🇹🇼 Тайвань

Тхэквондо

До 80 кг, мужчины:

1. 🇷🇺 Максим Храмцов (Россия)

2. 🇯🇴 Салех Эль-Шарабати

3. 🇭🇷 Тони Канаэт

3. 🇪🇬 Сейф Эйсса

До 67 кг, женщины:

1. Матеа Елич (Хорватия)

2. 🇬🇧 Лорен Уильямс

3. 🇨🇮 Рут Гбагби

3. 🇪🇬 Хедайя Вахба

Триатлон

Мужчины:

1. 🇳🇴 Кристиан Блюмменфельт

2. 🇬🇧 Алекс Ии

3. 🇳🇿 Хайден Вильде

Тяжелая атлетика

До 55 кг, женщины:

1. 🇵🇭 Хидилин Диас

2. 🇨🇳 Лю Цююнь

3. 🇰🇿 Зульфия Чиншанло

Другие важные события: