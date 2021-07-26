Олимпиада-2020: результаты третьего дня – 26 июля 2021 года
В третий день Олимпиады-2020 разыгран 21 комплект наград. Россия добавила пять медалей в общий зачет, где идет на четвертом месте:
- 🥉 Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли бронзу в синхронных прыжках с вышки.
- 🥇 🥈 София Позднякова выиграла золото в фехтовании на сабле, Софью Великую – серебро.
- 🥇 Россия выиграла первое за 25 лет золото в командном многоборье.
- 🥇 Максим Храмцов выиграл первое в истории России золото по тхэквондо.
26 июля
Стрельба из лука
Командные соревнования, мужчины:
1. 🇰🇷 Южная Корея
2. 🇹🇼 Тайвань
3. 🇯🇵 Япония
Гимнастика
Командное многоборье, мужчины:
1. 🇷🇺 Россия
2. 🇯🇵 Япония
3. 🇨🇳 Китай
- Новый олимпийский чемпион России в гимнастике – звезда ютуба. Там все: встреча с Путиным, опасные трюки, стройка дома и пранки над женой
- Посмотрите на эти эмоции: русские гимнасты только что выиграли золото − и плачут, обнимаются, кричат
Гребной слалом
Каноэ-одиночка, мужчины:
1. 🇸🇮 Беньямин Савшек
2. 🇨🇿 Лукаш Роган
3. 🇩🇪 Сидерис Тасиадис
Маунтинбайк
Мужчины:
1. 🇬🇧 Томас Пидкок
2.🇨🇭 Матиас Флюкигер
3. 🇪🇸 Давид Валеро
Синхронные прыжки в воду
Мужчины, 10 м, вышка
1. 🇬🇧 Томас Дэйли – Мэттью Ли
2. 🇨🇳 Чэнь Айсэнь – Цао Юань
3. 🇷🇺 Александр Бондарь – Виктор Минибаев
- У России – бронза в синхронных прыжках в воду. Добыли парни, которые чуть не закончили карьеру из-за перелома позвоночника и гайморита
Фехтование
Женщины, индивидуальные соревнования, сабля
1. 🇷🇺 София Позднякова
2. 🇷🇺 Софья Великая
3. 🇫🇷 Манон Брюне
- Золото в фехтовании взяла дочь президента Олимпийского комитета Позднякова. Они не общаются в дни соревнований, и у них есть общая примета
- Почему все ждали личного золота Великой на Олимпиаде: она дважды брала серебро и возвращалась после рождения детей. Третий финал – третье поражение
Мужчины, индивидуальные соревнования, рапира:
1. 🇭🇰 Чун Ка Лонг
2. 🇮🇹 Даниэле Гароццо
3. 🇨🇿 Александр Чупенич
Дзюдо
До 57 кг, женщины:
1. 🇽🇰 Нора Гьякова
2. 🇫🇷 Сара-Леони Сизик
3. 🇯🇵 Цукаса Йосида
3. 🇨🇦 Джессика Климкейт
До 73 кг, мужчины:
1. 🇯🇵 Сехэй Оно (Япония)
2. 🇬🇪 Лаша Шавдатуашвили
3. 🇲🇳 Ценд-Очир Цогтбаатар
3. 🇰🇷 Ан Чхан Рим
Стрельба
Скит, женщины:
1. 🇺🇸 Эмбер Инглиш
2. 🇮🇹 Диана Бакоси
3. 🇨🇳 Мень Вэй
Скит, мужчины:
1. 🇺🇸 Винсент Хэнкок
2. 🇩🇰 Йеспер Хансен
3. 🇰🇼 Абдулла Аль-Рашиди
Скейтбординг
Стрит, женщины:
1. 🇯🇵 Момидзи Нисия
2. 🇧🇷 Райсса Лил
3. 🇯🇵 Фуна Накаями
Плавание
100 м, баттерфляй, женщины:
1. 🇨🇦 Маргарет Макнил
2. 🇨🇳 Чжан Юйфэй
3. 🇦🇺 Эмма Маккеон
100 м, брасс, мужчины:
1. 🇬🇧 Адам Пити
2. 🇳🇱 Арно Камминга
3. 🇮🇹 Николо Мартиненги
400 м, вольный стиль, мужчины:
1. 🇦🇺 Ариарне Титмус
2. 🇺🇸 Кэтлин Ледеки
3. 🇨🇳 Ли Бинцзе
4х100 м, вольный стиль, эстафета:
1. 🇺🇸 США
2. 🇮🇹 Италия
3. 🇦🇺 Австралия
Настольный теннис
Микст:
1. 🇯🇵 Япония
2. 🇨🇳 Китай
3. 🇹🇼 Тайвань
Тхэквондо
До 80 кг, мужчины:
1. 🇷🇺 Максим Храмцов (Россия)
2. 🇯🇴 Салех Эль-Шарабати
3. 🇭🇷 Тони Канаэт
3. 🇪🇬 Сейф Эйсса
До 67 кг, женщины:
1. Матеа Елич (Хорватия)
2. 🇬🇧 Лорен Уильямс
3. 🇨🇮 Рут Гбагби
3. 🇪🇬 Хедайя Вахба
Триатлон
Мужчины:
1. 🇳🇴 Кристиан Блюмменфельт
2. 🇬🇧 Алекс Ии
3. 🇳🇿 Хайден Вильде
Тяжелая атлетика
До 55 кг, женщины:
1. 🇵🇭 Хидилин Диас
2. 🇨🇳 Лю Цююнь
3. 🇰🇿 Зульфия Чиншанло
Другие важные события:
- В женском одиночном теннисе осталась одна россиянка – Анастасия Павлюченкова, вышедшая в третий круг. Остальные вылетели.
- В мужском одиночном теннисе Даниил Медведев вышел в третий круг. Карен Хачанов и Аслан Карацев еще не сыграли во втором круге.
- В женском парном разряде Елена Веснина и Вероника Кудерметова прошли в четвертьфинал.
- Мужская сборная России по волейболу обыграла США. Это ее вторая победа подряд.
- Женская сборная по баскетболу 3x3 обыграла Румынию, Японию и Латвию. Единственное за день поражение – от Франции. Россия занимает второе место в таблице.
- На Японию надвигается тайфун, но Оргкомитет не планирует новое изменение расписания. Пока перенесены только академическая гребля и стрельба из лука.
- В женском скейтбординге всеми призерами стали тинейджеры: первые два места заняли 13-летние спортсменки, третье – 16-летняя.