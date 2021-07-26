Россия (волейбол)
Олимпиада-2020
🏐 Волейбольная сборная России обыграла США на Олимпиаде. Это ее вторая победа подряд
27 минут назад
Матч закончился со счетом 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). Россия и США сыграли теперь по два матча в группе В, у остальных четырех сборных по одному.
- Россия победила в обоих матчах. Перед США она обыграла Аргентину.
- Пока Россия лидирует в группе с 6 очками. США идут вторыми с 3 очками.
- Затем идут Бразилия (3), Аргентина, Франция, Тунис (у всех по 0 очков).
Следующий матч России пройдет 28 июля против Бразилии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из двух групп.
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