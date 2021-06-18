Евро-2020
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Результаты восьмого игрового дня Евро-2020. Хорватия и Шотландия набрали первые очки, Швеция обыграла Словакию
вчера, 23:56
Таким вышел восьмой день на Евро-2020:
- В матче сыграли составы с общим возрастом 30 лет и 125 дней. Это второй показатель в истории Евро, самые возрастные составы были в матче Греции и Швеции в 2008 году – 30 лет и 178 дней.
- За первый тайм Швеция и Словакия пробили по воротам пять раз – это антирекорд Евро-2020.
- Пользователи соцсетей поблагодарили команды за скучный матч, во время которого они смогли выспаться.
- Словакия еще ни разу не побеждала Швецию. Они сыграли в седьмой раз, из которых четыре раза Словакия проигрывала.
- Единственный гол Чехии забит Патриком Шиком с пенальти. Ему разбили нос в штрафной Хорватии, но он не ушел с поля и сам же пробил. По правилам так делать нельзя.
- Это 24-й реализованный пенальти Чехии подряд в истории Евро (с учетом послематчевых пенальти и выступлений Чехословакии). Единственный незабитый был в 1960-м.
- Теперь у Шика три гола на Евро. Это пока лучший показатель.
- Иван Перишич стал единственным игроком Хорватии, забивавшим на четырех крупных турнирах подряд: ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018 и теперь Евро-2020.
- Перед матчем шотландские болельщики веселились в Лондоне: купались в лужах, пели и дрались.
- Это была 115-я игра Шотландии и Англии в истории. С 1999 года Шотландия не побеждала.
- Англия выпустила на игру свой самый молодой состав в истории Евро и ЧМ – 25 лет и 31 день.
- В этой игре Шотландия набрала свое первое очко на Евро, но осталась на последнем месте.
Какие матчи будут завтра?
Группа F. Венгрия – Франция, 16:00 по московскому времени.
Группа F. Португалия – Германия, 19:00 по московскому времени.
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