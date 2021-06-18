Евро-2020
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Хорватия
Словакия
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#Евро-2020 #Шотландия #Словакия #Англия #Хорватия #Швеция #Чехия

Результаты восьмого игрового дня Евро-2020. Хорватия и Шотландия набрали первые очки, Швеция обыграла Словакию

вчера, 23:56

Таким вышел восьмой день на Евро-2020:

Матч завершен
Швеция
Форсберг 77
1:0
Матч завершен
Словакия
Матч завершен
Хорватия
Перишич 47
1:1
Матч завершен
Чехия
Шик 37
Матч завершен
Англия
0:0
Матч завершен
Шотландия

Какие матчи будут завтра?

Группа FВенгрияФранция, 16:00 по московскому времени.

Группа FПортугалияГермания, 19:00 по московскому времени.

Группа ЕИспанияПольша, 22:00 по московскому времени.

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