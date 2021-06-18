Коэффициенты Евро-2020. На кого ставить и какой прогноз на победителя

Михаил Морозов

Традиционно перед каждым турниром делаю прогноз на все результаты, выход в плей-офф и так довожу до финала – интересно потом сравнивать. Угадал чемпионов с трех последних больших чемпионатов (два ЧМ и один Евро), но сейчас задача посложнее.

Четверка получилась заурядной: полуфиналы Бельгия – Франция и Англия – Италия. В финале Англия победила Францию.

Франция – фаворит, но какой-то уж слишком явный по мнению большинства (сразу вспоминается ее 2002-й, Бразилия 2010-х и подобные примеры) плюс ситуация внутри команды с Мбаппе и Жиру пока не очень ясна. Бельгия мощная, но возрастная, к тому же скамейка у них на прошлых турнирах смотрелась выразительнее. Италии не хватит класса.

За Англию – сбалансированность состава, молодость, единый коллектив и почти весь домашний чемпионат: в Лондоне гарантированные три игры в группе, плюс полуфинал и финал, если туда попадут, а при победе в группе – еще и матч 1/8-й. Считаю, шансы на чемпионство хорошие. И они наверняка возрастут через полтора года в Катаре, когда молодежь станет еще немного опытнее на уровне сборной.

У проекта СТАВКА.TV полно экспертного мнения не только на каждый турнир, но даже на каждый матч. Там же вы можете поделиться с другими людьми собственной экспертизой. И заодно доказать верность своих оценок, поучаствовав в игровом соревновании лучших прогнозистов.

Роман Абрамов

Извините, мужики − я не верю в Бельгию, которую все вокруг так часто хвалят. Да, полно жирных имен. Да, первое место рейтинга. Да, высокие котировки. Но я не чувствую за бельгийцами какого-то коллективного баланса. И главное − я не чувствую того самого неописуемого икс-фактора, который всегда прощупывается в любой чемпионской команде. Вижу драматичный вылет Бельгии где-то в полуфинале и много-много слов о чудесной сборной, которая не смогла. Бельгия-2021 = Португалия-2004.

Кстати, в Португалию-2021 я тоже не верю. Фернандеш не Криштиану, а сам Криштиану тоже не Криштиану. А менеджерской подготовительной работы, которая нивелирует дыру отдельного лидера, в этой сборной сейчас нет. Еще я не верю в Испанию и Германию.

Италия. Они начали Евро мощнее всех, а хвостом за ними протянулась какая-то запредельная сухая победная серия. Но опыт таких нервных коротких турниров шепчет: команды, которые лихо стартуют, быстро останавливаются. На итальянцах висит тяжеленный груз фаворитов.

На каждом турнире обязательно бывает сборная-сенсация. Плюс сейчас продолжается чудной коронавирусный период, когда из-за особых побочных факторов лихих результатов становится сильно больше обычного. Поэтому давайте один странный рискованный выбор − в медалистах будет Чехия. Ну, вот увидите. Еще в медалистах будут Англия и Бельгия/Нидерланды.

А чемпионом станет Франция.