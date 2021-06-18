Коэффициенты Евро-2020. На кого ставить и какой прогноз на победителя
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Главный вопрос любого турнира – кто его выиграет? Чтобы найти ответ на него для Евро-2020, редакция «Гола» изучила историю, котировки и собственные ощущения. Вот что получилось.
Кто выиграет Евро: что говорят история и рейтинги сборных
Евро-2020 – 16-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. За всю историю в этом турнире выигрывали:
🇩🇪 Германия – 3 раза.
🇪🇸 Испания – 3.
🇫🇷 Франция – 2.
🚩 СССР – 1.
🇮🇹 Италия – 1.
🇵🇹 Португалия – 1.
🇳🇱 Голландия – 1.
🇨🇿 Чехословакия – 1.
🇩🇰 Дания – 1.
🇬🇷 Греция – 1.
Из всех этих команд на этом Евро нет только Греции (при условии, что СССР = Россия/Украина, а Чехословакия = Чехия/Словакия). Но в XXI веке чемпионами из сегодняшних участников были только Испания и Португалия.
Так выглядит рейтинг всех участников Евро-2020. В скобках указано место каждой сборной в рейтинге ФИФА:
1. Бельгия (1)
2. Франция (2)
3. Англия (4)
4. Португалия (5)
5. Испания (6)
6. Италия (7)
7. Дания (10)
8. Германия (12)
9. Швейцария (13)
10. Хорватия (14)
11. Нидерланды (16)
12. Уэльс (17)
13. Швеция (18)
14. Польша (21)
15. Австрия (23)
16. Украина (24)
17. Турция (29)
18. Словакия (36)
19. Венгрия (37)
20. Россия (38)
21. Чехия (40)
22. Шотландия (44)
23. Финляндия (54)
24. Северная Македония (62)
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Кто выиграет Евро: что говорят букмекеры
Котировки по шансам каждой команды на победу на Евро-2020:
- Франция – 4.5.
- Англия – 6.5.
- Италия – 7.
- Бельгия – 8.
- Португалия – 9.
- Испания – 9.5.
- Германия – 11.
- Голландия – 13.
- Хорватия – 51.
- Дания – 51.
- Украина – 51.
- Россия – 66.
- Швеция – 67.
- Уэльс – 81.
- Швейцария – 81.
- Чехия – 81.
- Австрия – 101.
- Польша – 101.
- Словакия – 151.
- Шотландия – 351.
- Финляндия – 501.
- Турция – 501.
- Венгрия – 1001.
- Северная Македония – 1501.
Вероятности на победу каждой команды на Евро-2020:
- Франция – 22.2%.
- Англия – 14.3%.
- Италия – 14.3%.
- Бельгия – 12.5%.
- Португалия – 11.1%.
- Испания – 10%.
- Германия – 8.3%.
- Голландия – 7.7%.
- Хорватия – 2%.
- Дания – 1.5%.
- Украина – 1.1%.
- Швеция – 1.1%.
- Уэльс – 1.1%.
- Швейцария – 1%.
- Чехия – 1%.
- Россия – 1%.
- Австрия – 0.8%.
- Польша – 0.4%.
- Словакия – 0.3%.
- Шотландия – 0.3%.
- Финляндия – 0.2%.
- Турция – 0.
- Венгрия – 0.
- Северная Македония – 0.
Кто выиграет Евро: что говорят наши авторы
Валера Полевиков
Для меня есть четыре очевидных фаворита Евро: Франция, Бельгия, Португалия и Англия. Не верю в Испанию и Германию совсем – даже Италия ощущается ближе к победе, чем они. Понятно, что Франция – главный фаворит: лучший, самый сыгранный и уже побеждавший состав. Но есть ощущение, что их достаточно простую игру надкусят хитрым планом в плей-офф.
У Англии сумасшедший и самый дорогой на этом Евро состав. Уверен, пройдут далеко, но в решающих матчах не хватит тренерского класса Саутгейта и тупо опыта больших побед.
Португальцы – вау: Бруну, Бернарду, Рубен Диаш, Канселу, Жота, Феликс, Криштиану. Вообще у них два сильнейших состава, которые можно поделить на две команды: позиционно атакующую (без Криша) и контратакующую-навешивающую (с ним). Но сильно смущает, что Сантушу придется подстраиваться под Роналду, а это ни к чему хорошему в последние годы не приводит (привет из «Юве»).
Вижу победителем Бельгию. Хитрый и классно играющий от соперника Мартинес. Один из трех лучших вратарей, участвующих в турнире, Куртуа. Лучший полузащитник мира Де Брюйне. Лукаку, который в звериной форме на уровне Левандовски. Этого достаточно. И ключевое тут – хитрый и умный Мартинес, которому чуть-чуть не хватило против французов на ЧМ-2018. Сейчас он им точно не проиграет.
Михаил Морозов
Традиционно перед каждым турниром делаю прогноз на все результаты, выход в плей-офф и так довожу до финала – интересно потом сравнивать. Угадал чемпионов с трех последних больших чемпионатов (два ЧМ и один Евро), но сейчас задача посложнее.
Четверка получилась заурядной: полуфиналы Бельгия – Франция и Англия – Италия. В финале Англия победила Францию.
Франция – фаворит, но какой-то уж слишком явный по мнению большинства (сразу вспоминается ее 2002-й, Бразилия 2010-х и подобные примеры) плюс ситуация внутри команды с Мбаппе и Жиру пока не очень ясна. Бельгия мощная, но возрастная, к тому же скамейка у них на прошлых турнирах смотрелась выразительнее. Италии не хватит класса.
За Англию – сбалансированность состава, молодость, единый коллектив и почти весь домашний чемпионат: в Лондоне гарантированные три игры в группе, плюс полуфинал и финал, если туда попадут, а при победе в группе – еще и матч 1/8-й. Считаю, шансы на чемпионство хорошие. И они наверняка возрастут через полтора года в Катаре, когда молодежь станет еще немного опытнее на уровне сборной.
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Роман Абрамов
Извините, мужики − я не верю в Бельгию, которую все вокруг так часто хвалят. Да, полно жирных имен. Да, первое место рейтинга. Да, высокие котировки. Но я не чувствую за бельгийцами какого-то коллективного баланса. И главное − я не чувствую того самого неописуемого икс-фактора, который всегда прощупывается в любой чемпионской команде. Вижу драматичный вылет Бельгии где-то в полуфинале и много-много слов о чудесной сборной, которая не смогла. Бельгия-2021 = Португалия-2004.
Кстати, в Португалию-2021 я тоже не верю. Фернандеш не Криштиану, а сам Криштиану тоже не Криштиану. А менеджерской подготовительной работы, которая нивелирует дыру отдельного лидера, в этой сборной сейчас нет. Еще я не верю в Испанию и Германию.
Италия. Они начали Евро мощнее всех, а хвостом за ними протянулась какая-то запредельная сухая победная серия. Но опыт таких нервных коротких турниров шепчет: команды, которые лихо стартуют, быстро останавливаются. На итальянцах висит тяжеленный груз фаворитов.
На каждом турнире обязательно бывает сборная-сенсация. Плюс сейчас продолжается чудной коронавирусный период, когда из-за особых побочных факторов лихих результатов становится сильно больше обычного. Поэтому давайте один странный рискованный выбор − в медалистах будет Чехия. Ну, вот увидите. Еще в медалистах будут Англия и Бельгия/Нидерланды.
А чемпионом станет Франция.
Илья Егоров
Я не буду долго размываться и сразу представлю свой топ-4:
1-е место и победители – французы.
2-е место – бельгийцы.
3-4 место – немцы.
3-4 место – датчане.
Почему победит Франция? Все просто: это лучшая команда и один из лучших тренеров, который идеально изучил сборников за много лет. А еще там Мбаппе, Гризманн, Бензема и куча других топов.
Ну, реально, я вот не представляю, кто бы прямо сейчас мог вынести Францию.
Почему Бельгия станет второй? Мем про вечно молодых и перспективных футболистов, которые подросли и приблизились к тридцатке. Тоже убийцы в составе, тоже какая-то сильная химия. Но моя чуйка заставляет ставить на французов в теоретическом финале с бельгийцем.
Почему первым бронзовым призером станет Германия? Все просто: немцы очень мучаются с Йоахимом Левом в последнее время. После Евро он уходит. Чисто по-болельщицки хочется, чтобы последний его турнир у руля сборной оказался если не триумфальным, то более-менее успешным.
Почему вторым бронзовым призером станет Дания? Простите, что опять руководствуюсь эмоциями. Но хочется, чтобы было какое-то открытие на этом Евро. Например, Дания – там и состав хороший, и тренер в интервью говорит, что сборная достойна ярких моментов на чемпионате Европы.
Александр Плеханов
Англия – мой личный фаворит Евро-2020. Вы же видели их вратарей? И фамилии тут не так важны – это просто одинаковые мужики-глыбы. Что по защитникам? Там сплошные универсалы из топ-клубов – Уокер, Джеймс и им подобные. Полузащитники – сыгранная молодежная сборная. Любой из форвардов потенциально может стать лучшим бомбардиром Евро.
Впервые за последнее время Англия едет на чемпионат Европы такой сильной. Мы видим команду без слабых позиций, где главные звезды – талантливые пацаны из топа Transfermarkt. На ЧМ-2018 многие из этих игроков уже показывали потенциал, когда сборная дошла до полуфинала. Евро – турнир еще легче. Даже из группы здесь можно выйти с одной победой.
Англия справится. Дойдет до финала. И победит. Другие возможные победители Евро-2020 тоже максимально предсказуемы:
1. Англия.
2. Франция.
3. Бельгия.
4. Италия.