Швеция и Словакия пробили по воротам за первый тайм пять раз. Это антирекорд Евро-2020

Швеция и Словакия показали худший результат по ударам за первый тайм на Евро-2020.

Они пробили по воротам пять раз, до этого худшим результатом было шесть раз.

Такой результат установили сразу в трех матчах: Англия – Хорватия, Венгрия – Португалия и Австрия – Северная Македония.

Из пяти ударов Швеция и Словакия трижды били из штрафной, а в створ – один раз.



