Евро-2020
Швеция
Словакия
Швеция и Словакия пробили по воротам за первый тайм пять раз. Это антирекорд Евро-2020
3 часа назад
Швеция и Словакия показали худший результат по ударам за первый тайм на Евро-2020.
- Они пробили по воротам пять раз, до этого худшим результатом было шесть раз.
- Такой результат установили сразу в трех матчах: Англия – Хорватия, Венгрия – Португалия и Австрия – Северная Македония.
Из пяти ударов Швеция и Словакия трижды били из штрафной, а в створ – один раз.
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