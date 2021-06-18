Евро-2020
Швеция
Словакия
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#Евро-2020 #Словакия #Швеция

Швеция и Словакия пробили по воротам за первый тайм пять раз. Это антирекорд Евро-2020

3 часа назад

Швеция и Словакия показали худший результат по ударам за первый тайм на Евро-2020.

  • Они пробили по воротам пять раз, до этого худшим результатом было шесть раз.
  • Такой результат установили сразу в трех матчах: Англия – Хорватия, Венгрия – Португалия и Австрия – Северная Македония.

Из пяти ударов Швеция и Словакия трижды били из штрафной, а в створ – один раз.


 

Матч завершен
Швеция
Форсберг 77
1:0
Матч завершен
Словакия
Источник:
телеграм-канал Александра Дорского
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david husein
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