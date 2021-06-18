Англия
Евро-2020
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#Англия #Евро-2020

Англия выпустила на матч с Шотландией свой самый молодой состав в истории Евро и ЧМ – 25 лет и 31 день

вчера, 23:14

твиттер сборной Англии

Англия играет с Шотландией на матче Евро-2020. Стартовый состав Англии оказался самым молодым за всю ее историю на крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы:

  • Средний возраст – 25 лет и 31 день.
  • Средняя дата рождения – 18 мая 1996 года.
  • Самый молодой – Фил Фоден (21 год и 22 дня)
  • Самый возрастной – Тайрон Мингс (28 лет и 97 дней)

У Англии одна из самых молодых сборных на Евро – средний возраст 25,2 года. Моложе только Турция (24,9). В заявке Англии только два игрока, которым 30 или больше лет. И один моложе 20 лет – Джуд Беллингхэм (17 лет).

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Источник:
Opta Joe
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