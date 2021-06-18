Англия
Евро-2020
Англия выпустила на матч с Шотландией свой самый молодой состав в истории Евро и ЧМ – 25 лет и 31 день
вчера, 23:14
Англия играет с Шотландией на матче Евро-2020. Стартовый состав Англии оказался самым молодым за всю ее историю на крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы:
- Средний возраст – 25 лет и 31 день.
- Средняя дата рождения – 18 мая 1996 года.
- Самый молодой – Фил Фоден (21 год и 22 дня)
- Самый возрастной – Тайрон Мингс (28 лет и 97 дней)
У Англии одна из самых молодых сборных на Евро – средний возраст 25,2 года. Моложе только Турция (24,9). В заявке Англии только два игрока, которым 30 или больше лет. И один моложе 20 лет – Джуд Беллингхэм (17 лет).
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