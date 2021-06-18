Иван Перишич
Евро-2020
Хорватия
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#Иван Перишич #Евро-2020 #Хорватия

Перишич стал первым игроком Хорватии, забившим на четырех крупных турнирах подряд

вчера, 21:16

Иван Перишич забил единственный гол Хорватии в матче с Чехией на Евро. Теперь он первым из хорватских игроков забил на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы подряд.

⚽⚽  ЧМ-2014

⚽⚽ Евро-2016

⚽⚽⚽ ЧМ-2018

⚽ Евро-2020

Всего в мире три футболиста, забивавших на всех этих турнирах. Кроме Перишича это Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. Четвертым может стать Джердан Шакири, играющий на Евро-2020 за Швейцарию.

Матч завершен
Хорватия
Перишич 47
1:1
Матч завершен
Чехия
Шик 37
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