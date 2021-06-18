Иван Перишич
Евро-2020
Хорватия
Перишич стал первым игроком Хорватии, забившим на четырех крупных турнирах подряд
вчера, 21:16
Иван Перишич забил единственный гол Хорватии в матче с Чехией на Евро. Теперь он первым из хорватских игроков забил на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы подряд.
⚽⚽ ЧМ-2014
⚽⚽ Евро-2016
⚽⚽⚽ ЧМ-2018
⚽ Евро-2020
Всего в мире три футболиста, забивавших на всех этих турнирах. Кроме Перишича это Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. Четвертым может стать Джердан Шакири, играющий на Евро-2020 за Швейцарию.
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