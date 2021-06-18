Евро-2020
Швеция
Словакия
Словакия в четвертый раз в истории проиграла Швеции. Она еще ни разу не побеждала
3 часа назад
Словакия проиграла Швеции в матче Евро-2020. Это их седьмой матч в истории, Словакия еще не разу не побеждала в них:
❌ 1996 – 2:1
➖ 2000 – 0:0
❌ 2001 – 2:0
➖ 2013 – 0:0
❌ 2017 – 6:0
➖ 2018 – 0:0
❌ 2021 – 1:0
Четыре матча были товарищескими, три – официальными (Евро-2020, отбор ЧМ-2002).
После этой игры Швеция набрала четыре очка и возглавила группу Е. Словакия с тремя очками идет второй. Испания и Польша свой матч второго тура еще не сыграли.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые