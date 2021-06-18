Словакия в четвертый раз в истории проиграла Швеции. Она еще ни разу не побеждала

Словакия проиграла Швеции в матче Евро-2020. Это их седьмой матч в истории, Словакия еще не разу не побеждала в них:

❌ 1996 – 2:1

➖ 2000 – 0:0

❌ 2001 – 2:0

➖ 2013 – 0:0

❌ 2017 – 6:0

➖ 2018 – 0:0

❌ 2021 – 1:0

Четыре матча были товарищескими, три – официальными (Евро-2020, отбор ЧМ-2002).

После этой игры Швеция набрала четыре очка и возглавила группу Е. Словакия с тремя очками идет второй. Испания и Польша свой матч второго тура еще не сыграли.