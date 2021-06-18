Евро-2020
Швеция
Словакия
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#Евро-2020 #Словакия #Швеция

Словакия в четвертый раз в истории проиграла Швеции. Она еще ни разу не побеждала

3 часа назад
Матч завершен
Швеция
Форсберг 77
1:0
Матч завершен
Словакия

Словакия проиграла Швеции в матче Евро-2020. Это их седьмой матч в истории, Словакия еще не разу не побеждала в них:

❌ 1996 – 2:1

➖ 2000 – 0:0

❌ 2001 – 2:0

➖ 2013 – 0:0

❌ 2017 – 6:0

➖ 2018 – 0:0

❌ 2021 – 1:0

Четыре матча были товарищескими, три – официальными (Евро-2020, отбор ЧМ-2002).

После этой игры Швеция набрала четыре очка и возглавила группу Е. Словакия с тремя очками идет второй. Испания и Польша свой матч второго тура еще не сыграли.

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Источник:
Гол.ру
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