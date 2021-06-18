Чехия забила 24-й пенальти подряд в истории Евро. Единственный нереализованный удар был в 1960-м

Чехия играет с Хорватией на Евро-2020 и забила пока единственный свой гол с пенальти.

Для Чехии это десятый Евро в истории (с учетом выступлений Чехословакии). Она играет на чемпионатах Европы с 1960 года.

Gracenote подсчитал, что за это время она пробила 25 пенальти (с учетом серии послематчевых ударов) и забила 24 из них.

Единственным нереализованным был первый пенальти на Евро-1960.

Чехия играет в группе с Хорватией, Шотландией и Англией. В случае ничьей Чехия возглавит группу с 4 очками, Хорватия будет третьей с одним очком.