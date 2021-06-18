Патрик Шик
Евро-2020
Чехия
Патрик Шик забил Хорватии и стал лучшим бомбардиром Евро-2020. Это его третий гол на турнире
час назад
Чехия обыгрывает Хорватию в матче Евро, единственный на момент написания новости гол забил Патрик Шик.
- Это его третий мяч на турнире – до этого он дважды забил Шотландии.
- Он стал первым игроком на турнире, забившим трижды. По два гола у Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду.
Шику 25 лет. Всего он провел 28 матчей за сборную, включая игру с Хорватией, забил 14 голов и отдал пять ассистов.
Чехия в случае победы над Хорватией возглавит группу D и гарантирует себе выход в плей-офф. Хорватия останется на последнем месте без набранных. очков.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые