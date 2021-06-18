Патрик Шик
Евро-2020
Чехия
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#Патрик Шик #Евро-2020 #Чехия

Патрик Шик забил Хорватии и стал лучшим бомбардиром Евро-2020. Это его третий гол на турнире

час назад

Чехия обыгрывает Хорватию в матче Евро, единственный на момент написания новости гол забил Патрик Шик.

Шику 25 лет. Всего он провел 28 матчей за сборную, включая игру с Хорватией, забил 14 голов и отдал пять ассистов.

Чехия в случае победы над Хорватией возглавит группу D и гарантирует себе выход в плей-офф. Хорватия останется на последнем месте без набранных. очков.

Матч завершен
Хорватия
Перишич 47
1:1
Матч завершен
Чехия
Шик 37
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🚀 Лучший гол Евро-2020 уже забит. С центра поля. Рекорд дальности. У-У-А-А-У!
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