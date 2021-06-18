Швеция и Словакия выпустили второй по общему возрасту состав в истории Евро – 30 лет и 125 дней

На матч Швеции и Словакии на Евро-2020 вышли стартовые составы, средний возраст которых превышает 30 лет.

🇸🇪Швеция – 30,2 года

🇸🇰 Словакия – 30,5 года

🇸🇪 🇸🇰 Общий возраст – 30 лет и 125 дней

Это второй в истории Евро результат по среднему общему возрасту стартовых составов. Рекордной была игра Греции и Швеции в 2008 году – 30 лет и 178 дней.