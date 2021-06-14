Результаты третьего дня Евро-2020: Голландия победила Украину, Хорватия проиграла Англии

Это первый официальный матч между командами.

Украина уступила в шестой игре подряд на чемпионатах Европы. Это повторение антирекорда Югославии.

Но забила на Евро впервые с 2012 года и во второй раз в истории.

Какие матчи будут завтра?

Группа D. Шотландия – Чехия. 16:00 по московскому времени.

Группа Е. Польша – Словакия. 19:00 по московскому времени.

Группа Е. Испания – Швеция. 22:00 по московскому времени.