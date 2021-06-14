Евро-2020
Украина
Англия
Нидерланды
Хорватия
Австрия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Нидерланды #Украина #Англия #Хорватия #Северная Македония #Австрия

Результаты третьего дня Евро-2020: Голландия победила Украину, Хорватия проиграла Англии

2 часа назад

Таким получился третий день на Евро-2020:

Матч завершен
Англия
Стерлинг 57
1:0
Матч завершен
Хорватия
  • Англия впервые выиграла дебютный матч на чемпионате Европы (было пять ничьих и четыре поражения).
  • Англичанин Джуд Беллингхем стал самым молодым футболистом в истории Евро (17 лет и 349 дней). Он вышел на замену на 82-й минуте.
Матч завершен
Австрия
Ляйнер 18
Грегоритч 78
Арнаутович 89
3:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 28
  • Австриец Михаэль Грегоритч забил 700-й гол в истории чемпионатов Европы.
  • Горан Пандев забил за Северную Македонию в 37 лет и стал вторым самым возрастным автором гола на Евро.
Матч завершен
Нидерланды
Вейналдум 52
Вегхорст 58
Дюмфрис 85
3:2
Матч завершен
Украина
Ярмоленко 75
Яремчук 79
  • Это первый официальный матч между командами.
  • Украина уступила в шестой игре подряд на чемпионатах Европы. Это повторение антирекорда Югославии.
  • Но забила на Евро впервые с 2012 года и во второй раз в истории.

Какие матчи будут завтра?

Группа D. ШотландияЧехия. 16:00 по московскому времени.

Группа Е. ПольшаСловакия. 19:00 по московскому времени.

Группа Е. ИспанияШвеция. 22:00 по московскому времени.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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