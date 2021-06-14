Евро-2020
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Результаты третьего дня Евро-2020: Голландия победила Украину, Хорватия проиграла Англии
2 часа назад
Таким получился третий день на Евро-2020:
- Англия впервые выиграла дебютный матч на чемпионате Европы (было пять ничьих и четыре поражения).
- Англичанин Джуд Беллингхем стал самым молодым футболистом в истории Евро (17 лет и 349 дней). Он вышел на замену на 82-й минуте.
- Австриец Михаэль Грегоритч забил 700-й гол в истории чемпионатов Европы.
- Горан Пандев забил за Северную Македонию в 37 лет и стал вторым самым возрастным автором гола на Евро.
- Это первый официальный матч между командами.
- Украина уступила в шестой игре подряд на чемпионатах Европы. Это повторение антирекорда Югославии.
- Но забила на Евро впервые с 2012 года и во второй раз в истории.
Какие матчи будут завтра?
Группа D. Шотландия – Чехия. 16:00 по московскому времени.
Группа Е. Польша – Словакия. 19:00 по московскому времени.
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