Евро-2020
Россия
Бельгия
Дания
Финляндия
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#Евро-2020 #Россия #Бельгия #Финляндия #Дания

🇧🇪 Бельгия лидирует в группе В, Россия – на последнем месте

2 часа назад

В группе В Евро-2020 завершились матчи первого тура. Итоги дня:

Матч завершен
Дания
0:1
Матч завершен
Финляндия
Похьянпало 60
Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия

Турнирная таблица группы В: Бельгия – лидер, Россия – последняя. Полную таблицу можно посмотреть здесь.

Расписание на второй тур:

ФинляндияРоссия. 16 июня. 16:00 по московскому времени.

ДанияБельгия. 17 июня. 19:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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