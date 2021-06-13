Евро-2020
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🇧🇪 Бельгия лидирует в группе В, Россия – на последнем месте
2 часа назад
В группе В Евро-2020 завершились матчи первого тура. Итоги дня:
- Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа.
- В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену.
- Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут.
- Финляндия победила Данию, но уступила по ударам – 1:23.
- Все жалуются: упал сайт, где «Россия 1» показывает матч Россия – Бельгия. И что делать, если нет телевизора?
- Стадион свистел еще до начала: игроки России не встали на колено – но игроки Бельгии встали.
- «Крис, будь сильным, я люблю тебя!» Лукаку поддержал Эриксена после гола России.
- Черышев попал на Евро вообще без игр за сборную в 2021 году. Итог: Черчесов выпустил его – и заменил обратно.
- Бельгия четыре матча подряд забивает России не меньше трех голов.
- Россия на Евро пропустила в девятом матче подряд. Последняя игра на ноль – в 2008-м.
- Россия пропускает голы во всех официальных матчах 2021 года.
Турнирная таблица группы В: Бельгия – лидер, Россия – последняя. Полную таблицу можно посмотреть здесь.
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