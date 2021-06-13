Бельгия четыре матча подряд забивает России не меньше трех голов

За четыре последних матча Бельгия забила в ворота России 13 голов:

2017. Товарищеский матч. 3:3

2019. Отбор на Евро-2020. 3:1

2019. Отбор на Евро-2020. 4:1

2021. Евро-2020. 3:0

За восемь матчей Россия ни разу не побеждала Бельгию – две ничьих и шесть поражений.

В следующем матче Евро-2020 Россия сыграет со сборной Финляндии. Игра пройдет 16 июня.