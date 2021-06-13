Бельгия
Евро-2020
Россия
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#Бельгия #Евро-2020 #Россия

Бельгия четыре матча подряд забивает России не меньше трех голов

3 часа назад

Последний раз Бельгия забивала России меньше трех голов на ЧМ-2014 в Бразилии. Тогда была победа бельгийцев – 1:0. Теперь так:

Матч завершен
Бельгия
Лукаку 10
Менье 34
Лукаку 88
3:0
Матч завершен
Россия

За четыре последних матча Бельгия забила в ворота России 13 голов:

2017. Товарищеский матч. 3:3

2019. Отбор на Евро-2020. 3:1

2019. Отбор на Евро-2020. 4:1

2021. Евро-2020. 3:0

За восемь матчей Россия ни разу не побеждала Бельгию – две ничьих и шесть поражений.

В следующем матче Евро-2020 Россия сыграет со сборной Финляндии. Игра пройдет 16 июня.

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Источник:
Гол.ру
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