Бельгия
Евро-2020
Россия
Бельгия четыре матча подряд забивает России не меньше трех голов
3 часа назад
За четыре последних матча Бельгия забила в ворота России 13 голов:
2017. Товарищеский матч. 3:3
2019. Отбор на Евро-2020. 3:1
2019. Отбор на Евро-2020. 4:1
2021. Евро-2020. 3:0
За восемь матчей Россия ни разу не побеждала Бельгию – две ничьих и шесть поражений.
В следующем матче Евро-2020 Россия сыграет со сборной Финляндии. Игра пройдет 16 июня.
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