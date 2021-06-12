Финляндия
Евро-2020
Дания
Финляндия победила Данию, но уступила по ударам – 1:23
вчера, 23:16
Счет – 1:0. Во втором тайме Дания не забила пенальти.
Единственный удар Финляндия нанесла во втором тайме: гол забил Йоэль Похьянпало.
- В первом тайме игра останавливалась: полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Матч возобновился через два часа.
- Финляндия – дебютант чемпионатов Европы. Это ее первая победа на турнире.
- Финляндия – соперник России по группе В на Евро-2020. Их матч пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге.
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