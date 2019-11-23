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Лилль
Лилль
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Сайт
www.losc.fr/
Страна
Франция
Стадион
Пьер Моруа
Тренер
Кристоф Гальтье
К. Гальтье
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Неймар выздоровел, но все обсуждают прически, ссору с тренером и поездки в Испанию
#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Моуринью подставил «Лилль», когда забрал с собой двух тренеров
#Жозе Моуринью
22 ноября 2019, 14:40
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
Пепе за 80 млн в «Арсенал» – это сумасшествие? Нет, вполне нормально
#Николя Пепе
01 августа 2019, 22:28
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
#Эсекьель Понсе
21 июня 2019, 17:17