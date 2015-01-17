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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 11
Родриго 29
Негредо 83
3:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Хемед 13
Хемед 33
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
17 янв. 2015, 20:00 МСК
17.01.2015, 20:00 МСК
суббота
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
6
Орбан
Лукас Орбан
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
44
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
60
10
Парехо
Даниэль Парехо
11'
11'
90
35
Перес
Энцо Перес
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
80
17
Родриго
Родриго
29'
29'
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
3
Рубен Везо
Рубен Везо
2
Канселу
Жоау Канселу
20
де Пауль
Родриго де Пауль
16
Сукулини
Бруно Сукулини
4
Аугусто
Филипе Аугусто
7
Негредо
Альваро Негредо
83'
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
82
15
Корона
Корона
86
17
Мендес
Эдгар Мендес
90
8
Силва
Веллингтон Силва
71
10
Хемед
Томер Хемед
13'
33'
13', 33'
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
21
Мане
Мане
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
23
Сориано
Фернандо Сориано
20
Азиз
Рамон Азиз
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
32
Дани Ромера
Дани Ромера