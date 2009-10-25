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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Вилья 56
Эрнандес 77
Мата 87
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
25 окт. 2009, 21:00 МСК
25.10.2009, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
46
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
65
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
67
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Мигел
Луис Мигел
69
0
Мата
Хуан Мата
87'
87'
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
83
0
Банега
Эвер Банега
53
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
77'
77'
90
0
Вилья
Давид Вилья
56'
56'
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Матье
Жереми Матье
0
Алексис
Алексис
0
Альба
Жорди Альба
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Бараха
Рубен Бараха
0
Хоакин
Хоакин
0
Жигич
Никола Жигич