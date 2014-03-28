Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Диас 53
Корона 55
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Кейта 1
Варгас 34
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
28 марта 2014, -:- МСК
28.03.2014, -:- МСК
пятница
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Диас
Оскар Диас
53'
53'
66
0
Мане
Мане
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
76
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Корона
Корона
55'
55'
76
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Родри
Родри
0
Халуа
Хишам Халуа
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Бернат
Хуан Бернат
90
0
Рубен Везо
Рубен Везо
90
0
Кейта
Сейду Кейта
1'
1'
40
0
Фуэго
Хави Фуэго
77
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
67
0
Алькасер
Пако Алькасер
90
0
Варгас
Эдуардо Варгас
34'
34'
90
Запасные
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Ромеу
Ориоль Ромеу
0
Картабия
Федерико Картабия
0
Жонас
Жонас
0
Араужо
Винисиус Араужо