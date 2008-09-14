Матч завершен
Альмерия
Альмерия
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
14 сент. 2008, 22:00 МСК
14.09.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы