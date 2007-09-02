Матч завершен
Альмерия
Альмерия
1:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
2 сент. 2007, 20:00 МСК
2.09.2007, 20:00 МСК
воскресенье
Составы