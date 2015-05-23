Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Томас 9
Сориано 37
2:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Отаменди 28
Фегули 45
Алькасер 80
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
23 мая 2015, 19:30 МСК
23.05.2015, 19:30 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
2
Мичел
Мичел
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
32
19
Зонго
Джонатан Зонго
79
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
54
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
9'
9'
90
15
Корона
Корона
90
9
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
28
Марин
Антонио Марин
23
Сориано
Фернандо Сориано
37'
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
10
Хемед
Томер Хемед
Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
72
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
28'
28'
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
45'
45'
90
35
Перес
Энцо Перес
46
20
де Пауль
Родриго де Пауль
63
9
Алькасер
Пако Алькасер
80'
80'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
3
Рубен Везо
Рубен Везо
2
Канселу
Жоау Канселу
4
Аугусто
Филипе Аугусто
7
Негредо
Альваро Негредо
11
Пьятти
Пабло Пьятти