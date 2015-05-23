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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Томас 9
Сориано 37
2:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Отаменди 28
Фегули 45
Алькасер 80
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
23 мая 2015, 19:30 МСК
23.05.2015, 19:30 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
2
Мичел
Мичел
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
32
19
Зонго
Джонатан Зонго
79
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
54
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
9'
9'
90
15
Корона
Корона
90
9
Тьеви
Тьеви
90
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
28
Марин
Антонио Марин
23
Сориано
Фернандо Сориано
37'
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
10
Хемед
Томер Хемед
Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
72
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
28'
28'
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
8
Фегули
Софиан Фегули
45'
45'
90
35
Перес
Энцо Перес
46
20
де Пауль
Родриго де Пауль
63
9
Алькасер
Пако Алькасер
80'
80'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
3
Рубен Везо
Рубен Везо
2
Канселу
Жоау Канселу
4
Аугусто
Филипе Аугусто
7
Негредо
Альваро Негредо
11
Пьятти
Пабло Пьятти