Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 21 тур

Примера,

21 тур

Испания
27 янв. 2008, 19:00 МСК
27.01.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы