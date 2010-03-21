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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мата 65
Сильва 71
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
21 марта 2010, 21:00 МСК
21.03.2010, 21:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
46
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Мата
Хуан Мата
65'
65'
75
0
Бараха
Рубен Бараха
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Сильва
Давид Сильва
71'
71'
87
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Вилья
Давид Вилья
90
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Альба
Жорди Альба
0
Джонсон
Жоэль Джонсон
0
Висенте
Висенте
0
Хоакин
Хоакин
0
Мичел
Мичел
0
Карлес
Марк Карлес
0
Жигич
Никола Жигич
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Мичел
Мичел
78
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
78
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
58
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Куильо
Алекс Куильо
0
Родригес
Давид Родригес