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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 33
1:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Торсильери 60
Видаль 70
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
30 окт. 2013, 22:00 МСК
30.10.2013, 22:00 МСК
среда
Эдуардо Прието Иглесиас
Эдуардо Прието Иглесиас
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
40
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
82
0
Картабия
Федерико Картабия
62
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Жонас
Жонас
33'
33'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Руис
Виктор Руис
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Ромеу
Ориоль Ромеу
0
Алькасер
Пако Алькасер
0
Пабон
Дорлан Пабон
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
46
0
Торсильери
Марко Торсильери
60'
60'
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Барбоза
Элдер Барбоза
57
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Родри
Родри
88
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Корона
Корона
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Видаль
Алейш Видаль
70'
0
Диас
Оскар Диас