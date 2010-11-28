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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 26
Сольдадо 63
2:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Ульоа 90
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
28 нояб. 2010, 23:00 МСК
28.11.2010, 23:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Мата
Хуан Мата
66
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Коста
Тино Коста
82
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Адурис
Ариц Адурис
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
26'
63'
26', 63'
78
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Мигел
Луис Мигел
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Висенте
Висенте
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Банега
Эвер Банега
0
Иско
Иско
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
77
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
60
0
Уче
Калу Уче
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
70
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
0
Риго
Бальтасар Риго
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Валери
Диего Валери
0
Луке
Мигель Анхель Луке
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90'