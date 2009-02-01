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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Хоакин 5
Вилья 29
Вилья 63
3:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 23
Негредо 65
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
1 февр. 2009, 21:00 МСК
1.02.2009, 21:00 МСК
воскресенье
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
88
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Сильва
Давид Сильва
90
0
Бараха
Рубен Бараха
83
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Хоакин
Хоакин
5'
5'
70
0
Вилья
Давид Вилья
63'
29'
63'
29'
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Висенте
Висенте
0
Эду
Эду
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
0
Ангуло
Мигель Анхель Ангуло
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
69
0
Ириней
Ириней
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
85
0
Уче
Калу Уче
90
0
Негредо
Альваро Негредо
23'
65'
23', 65'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Чико
Чико
0
Хуанито
Хуанито
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Пьятти
Пабло Пьятти