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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:3
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 51
Станкявичус 67
Альба 81
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
16 апр. 2011, 21:00 МСК
16.04.2011, 21:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
79
0
Корона
Корона
65
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
71
Запасные
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
М'Бами
Модесте М'Бами
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
67'
67'
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
77
0
Мата
Хуан Мата
79
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
51'
51'
82
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Альба
Жорди Альба
81'
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Хоакин
Хоакин
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Жонас
Жонас