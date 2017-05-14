Матч завершен
Томь
Томск
Салахутдинов 80
1:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лебеденко 60
Мбенг 62
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
14 мая 2017, 12:00 МСК
14.05.2017, 12:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Томь
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
4
Пульич
Анте Пульич
66
84
Митерев
Антон Митерев
90
69
Карымов
Марк Карымов
90
17
Пугин
Алексей Пугин
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
66
98
Гвинейский
Никита Гвинейский
90
87
Сасин
Дмитрий Сасин
69
18
Попов
Артем Попов
90
15
Голышев
Павел Голышев
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
89
Осипов
Дмитрий Осипов
54
Букачев
Александр Букачев
65
Салахутдинов
Руслан Салахутдинов
80'
88
Большунов
Даниил Большунов
94
Науменко
Александр Науменко
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
74
20
Торже
Габриэль Торже
53
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
62'
62'
72
Запасные
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Гьембер
Норберт Гьембер
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
60'
27
Оздоев
Магомед Оздоев
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
77
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
18
Балай
Беким Балай