Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Асильдаров 50
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
30 июля 2011, 14:30 МСК
30.07.2011, 14:30 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Песьяков
Сергей Песьяков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
60
0
Стариков
Евгений Стариков
46
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
46
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
0
Строев
Виктор Строев
0
Сосновский
Сергей Сосновский
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Климов
Валерий Климов
0
Харитонов
Александр Харитонов
0
Баженов
Никита Баженов
Ахмат
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Благо
Благо
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
81
0
Маурисио
Маурисио
90
0
Павленко
Александр Павленко
84
0
Кацаев
Адлан Кацаев
66
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
50'
50'
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
0
Хаймович
Зевик Хаймович
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Садаев
Заур Садаев
0
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
0
Ахъядов
Апти Ахъядов