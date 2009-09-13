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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лахиялов 34
Петре 49
Лахиялов 57
Лахиялов 90
4:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
13 сент. 2009, 19:40 МСК
13.09.2009, 19:40 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
46
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
71
0
Благо
Благо
82
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
57'
90'
34'
57', 90'
34'
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Уциев
Ризван Уциев
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Петре
Флорентин Петре
49'
0
Панку
Даниэл Панку
Томь
мин
0
Поляков
Алексей Поляков
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
46
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
46
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
68
0
Мазнов
Горан Мазнов
90
Запасные
0
Парейко
Сергей Парейко
0
Строев
Виктор Строев
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Дядюн
Владимир Дядюн