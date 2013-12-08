Матч завершен
Ахмат
Грозный
Бокила 19
Аилтон 90
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 дек. 2013, 15:30 МСК
8.12.2013, 15:30 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Коморовски
Марцин Коморовски
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Рыбус
Мацей Рыбус
86
0
Бокила
Лотетека Бокила
19'
19'
81
0
Маурисио
Маурисио
90
0
Аилтон
Аилтон
90'
90'
90
Запасные
0
Кобозев
Евгений Кобозев
0
Темников
Иван Темников
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
0
Ояла
Юхани Ояла
0
Айссати
Исмаил Айссати
0
Кану
Кану
0
Адилсон
Адилсон
0
Макушевски
Мацей Макушевски
0
Пирис
Факундо Пирис
0
Фусейни
Мохаммед Фусейни
0
Садаев
Заур Садаев
0
Митришев
Магомед Митришев
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Портнягин
Игорь Портнягин
25
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Панченко
Кирилл Панченко
90
0
Игнатович
Павел Игнатович
82
0
Голенда
Ян Голенда
78
Запасные
0
Межиев
Арби Межиев
0
Чебану
Илья Чебану
0
Терентьев
Денис Терентьев
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Комков
Михаил Комков
0
Сидоренко
Евгений Сидоренко
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Баженов
Никита Баженов