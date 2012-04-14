Матч завершен
Томь
Томск
Нахушев 45
Гультяев 68
Бояринцев 84
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 39 тур

РПЛ,

39 тур

Россия
14 апр. 2012, 13:00 МСК
14.04.2012, 13:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
45'
45'
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Николов
Пламен Николов
45
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
79
0
Ребко
Алексей Ребко
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
84'
84'
90
0
Хазов
Антон Хазов
85
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Гультяев
Илья Гультяев
68'
0
Климов
Валерий Климов
0
Маляка
Дмитрий Маляка
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Сазонов
Алексей Сазонов
Ахмат
мин
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
0
Польчак
Петр Польчак
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
64
0
Рыбус
Мацей Рыбус
90
0
Благо
Благо
90
0
Маурисио
Маурисио
77
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Павленко
Александр Павленко
90
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Джанаев
Сослан Джанаев
0
Тагилов
Мурад Тагилов
0
Иванов
Олег Иванов
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Мурихин
Станислав Мурихин
0
Адилсон
Адилсон
0
Садаев
Заур Садаев