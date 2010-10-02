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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Асильдаров 21
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
2 окт. 2010, 17:30 МСК
2.10.2010, 17:30 МСК
суббота
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
0
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
90
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
90
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
86
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
21'
21'
90
Запасные
0
Джанаев
Сослан Джанаев
0
Эдиев
Исмаил Эдиев
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Арсэ
Хуан Карлос Арсэ
0
Садаев
Заур Садаев
0
Тиуи
Тиуи
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Петкович
Никола Петкович
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
75
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
62
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
28
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Джиоев
Георгий Джиоев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Гультяев
Илья Гультяев
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Мазнов
Горан Мазнов