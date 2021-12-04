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#Спартак #РПЛ #Ахмат

Болельщики «Спартака» ушли с фанатского сектора на матче против «Ахмата». Они поддержали акцию фанатов ЦСКА

2 часа назад

Скриншот из трансляции «Матч Премьер»

«Спартак» и «Ахмат» проводят матч 17-го тура РПЛ на «Открытие Арене».

Ранее акцию поддержали фанаты ЦСКА, «Крыльев Советов», «Зенита» и «Ростова». До них это сделали болельщики хоккейного ЦСКА.

28 ноября после матча против «Зенита» более 400 фанатов ЦСКА были задержаны за использование пиротехники. После этого они анонсировали акцию протеста.

Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 13
Промес 87
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Уткин 45
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Источник:
Гол
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