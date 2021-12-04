Болельщики «Спартака» ушли с фанатского сектора на матче против «Ахмата». Они поддержали акцию фанатов ЦСКА

«Спартак» и «Ахмат» проводят матч 17-го тура РПЛ на «Открытие Арене».

Ранее акцию поддержали фанаты ЦСКА, «Крыльев Советов», «Зенита» и «Ростова». До них это сделали болельщики хоккейного ЦСКА.

28 ноября после матча против «Зенита» более 400 фанатов ЦСКА были задержаны за использование пиротехники. После этого они анонсировали акцию протеста.