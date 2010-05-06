Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 22
Дзюба 85
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Асильдаров 47
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
6 мая 2010, 11:00 МСК
6.05.2010, 11:00 МСК
четверг
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
75
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
22'
22'
56
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Дзюба
Артем Дзюба
85'
0
Прудников
Александр Прудников
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
0
Благо
Благо
90
0
Маурисио
Маурисио
89
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
54
0
Арсэ
Хуан Карлос Арсэ
73
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
47'
47'
90
Запасные
0
Эдилов
Ризавди Эдилов
0
Уциев
Ризван Уциев
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Садаев
Заур Садаев