Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 22
Дзюба 85
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Асильдаров 47
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
6 мая 2010, 11:00 МСК
6.05.2010, 11:00 МСК
четверг
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Джиоев
Георгий Джиоев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
75
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
22'
22'
56
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Дзюба
Артем Дзюба
85'
0
Прудников
Александр Прудников
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
0
Благо
Благо
90
0
Маурисио
Маурисио
89
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
54
0
Арсэ
Хуан Карлос Арсэ
73
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
47'
47'
90
Запасные
0
Эдилов
Ризавди Эдилов
0
Уциев
Ризван Уциев
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Кацаев
Адлан Кацаев
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Садаев
Заур Садаев