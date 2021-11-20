Локомотив
РПЛ
Даниил Уткин
Ахмат
«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Ахмату». Уткин набрал 1+1 и забил третий гол в сезоне со штрафного
5 часов назад
- На 34-й минуте защитник «Локомотива» Мурило получил прямую красную карточку. Это пятое удаление для команды в РПЛ в этом сезоне – больше всех в лиге.
- Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин набрал 1+1 по системе «гол + пас». Он забил третий гол в сезоне со штрафного – это лучший показатель в РПЛ.
- На 64-й минуте нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович вышел на замену и сразу же забил.
- «Локомотив» не побеждает в третьем матче подряд во всех турнирах. Это его второе поражение в РПЛ в этом сезоне.
В 16-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет против «Арсенала» (29 ноября), «Ахмат» – против «Ростова» (27 ноября).
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