Локомотив
РПЛ
Даниил Уткин
Ахмат
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#Локомотив #РПЛ #Даниил Уткин #Ахмат

«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Ахмату». Уткин набрал 1+1 и забил третий гол в сезоне со штрафного

5 часов назад
Матч завершен
Локомотив
Москва
Лисакович 64
1:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Уткин 36
Полярус 58
  • На 34-й минуте защитник «Локомотива» Мурило получил прямую красную карточку. Это пятое удаление для команды в РПЛ в этом сезоне – больше всех в лиге.
  • Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин набрал 1+1 по системе «гол + пас». Он забил третий гол в сезоне со штрафного – это лучший показатель в РПЛ.
  • На 64-й минуте нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович вышел на замену и сразу же забил.
  • «Локомотив» не побеждает в третьем матче подряд во всех турнирах. Это его второе поражение в РПЛ в этом сезоне.

В 16-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет против «Арсенала» (29 ноября), «Ахмат» – против «Ростова» (27 ноября).

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Источник:
Гол
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