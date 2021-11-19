Фантомная отставка в РПЛ. Тренер «Химок» ушел из клуба, а через три недели вернулся

Игорь Черевченко – новый главный тренер «Химок». Сначала это подтвердил он сам, а 19 ноября объявили «Химки». Вместе с Черевченко назначены Игорь Семшов и Валерий Климов. Оба уходили из клуба вместе с ним. Это было бы обычным тренерским назначением в клуб-аутсайдер РПЛ, если бы не уход того же Черевченко из «Химок». Он случился 25 октября.

Клуб курирует депутат Госдумы Роман Терюшков. В октябре он давал подробности ухода Черевченко в телеграм-канале. Рассказывал о взаимном решении и ставке на воспитанников. Была и такая цитата: «Хочу сказать большое спасибо Игорю Геннадьевичу за проделанную работу, уверен в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов ».