Фантомная отставка в РПЛ. Тренер «Химок» ушел из клуба, а через три недели вернулся
Игорь Черевченко – новый главный тренер «Химок». Сначала это подтвердил он сам, а 19 ноября объявили «Химки». Вместе с Черевченко назначены Игорь Семшов и Валерий Климов. Оба уходили из клуба вместе с ним. Это было бы обычным тренерским назначением в клуб-аутсайдер РПЛ, если бы не уход того же Черевченко из «Химок». Он случился 25 октября.
Клуб курирует депутат Госдумы Роман Терюшков. В октябре он давал подробности ухода Черевченко в телеграм-канале. Рассказывал о взаимном решении и ставке на воспитанников. Была и такая цитата: «Хочу сказать большое спасибо Игорю Геннадьевичу за проделанную работу, уверен в ближайшее время мы увидим его во главе одного из самых топовых клубов».
Терюшков без фамилии анонсировал пятничное назначение тренера. Черевченко сказал в интервью сайту «Химок»: «Накануне со мной связалось руководство клуба и предложило вернуться на пост главного тренера «Химок». С момента ухода Черевченко «Химки» обыграли «Балтику» (1:0) в Кубке России, сыграли вничью с «Уралом» (0:0), проиграли «Крыльям» (0:3).
Что еще произошло с «Химками» за это время:
👁🗨 Уход по обоюдному согласию складывался так. За день до официального увольнения Черевченко куратор Терюшков публично раскритиковал решения тренера в матче с «Динамо» (1:4). Сказал, что тот делал странные перестановки в составе. Сам Черевченко уже после официального увольнения выдал такую фразу: «На днях я принял непростое решение покинуть «Химки».
👁🗨 Дальше Черевченко рассказывал о вариантах на ближайшее время. Анонсировал будущую стажировку у Семака, мечтал о поездке к Шварцу. Сказал, что после декабря примет решение о дальнейшей работе. Публично Черевченко защищал «Химки» и руководство. Даже отдельно опровергал слухи о неустойке в 30 миллионов.
👁🗨 «Химки» в это время искали нового главного тренера. Якобы было три основных варианта: Пилипчук, Галактионов и Каррера. Сам Пилипчук опроверг контакты с руководством «Химок». За Карреру с опровержением выступил агент Трабукки. Галактионов все это время работал с молодежной сборной. Под его руководством Россия обыграла Испанию (1:0).
👁🗨 В возвращении Черевченко интересна фигура Туфана Садыгова – одного из акционеров «Химок». Инсайдерская информация: именно он вернул Черевченко в клуб. Хотя до этого инсайдеры сообщали другое: Черевченко уволен, потому что не ставил в состав сына Садыгова. Илья Садыгов без Черевченко сыграл в двух матчах всех турниров из трех. В одном из них он вышел на замену.
Даже без этой истории Черевченко – важный человек для «Химок». Именно под его руководством команда заняла восьмое место в РПЛ. Это лучший результат в истории клуба. Сейчас «Химки» набрали 12 очков за 14 матчей. Разница мячей – 11:22. Клуб идет предпоследним в РПЛ, а в 15-м туре сыграет с ЦСКА. Хуже «Химок» в чемпионате России выступает только «Урал».
В этом сезоне у «Химок» был и положительный эпизод. Вратарь Илья Лантратов попадал на последний сбор России. Он впервые вызывался в сборную, но за нее так и не сыграл. Лантратов потренировался в сборной перед игрой с Кипром, а в Хорватию вообще не полетел. Напоминаем: сборная России весной сыграет в стыковом турнире за попадание на ЧМ-2022.