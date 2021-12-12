Ахмат
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#Ахмат #РПЛ #Химки

«Ахмат» три из четырех голов в ворота «Химок» забил с пенальти. Все – от двух футболистов

26 минут назад

«Ахмат» победил «Химки» в матче 18-го тура РПЛ. «Ахмат» – единственная команда, которая ни разу не сыграла вничью в этом сезоне. У нее девять побед, девять поражений и шестое место.

Игру судил Алексей Амелин. В первом тайме он поставил в ворота «Химок» два пенальти, во втором – еще один. Удары реализовали Артем Тимофеев (дважды) и Мохамед Конате.

Матч завершен
Ахмат
Грозный
Тимофеев 19'
Тимофеев 45'
Конате 65'
4:1
Матч завершен
Химки
Химки
Трошечкин 67'
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Источник:
Гол
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