Ахмат
РПЛ
Химки
«Ахмат» три из четырех голов в ворота «Химок» забил с пенальти. Все – от двух футболистов
26 минут назад
«Ахмат» победил «Химки» в матче 18-го тура РПЛ. «Ахмат» – единственная команда, которая ни разу не сыграла вничью в этом сезоне. У нее девять побед, девять поражений и шестое место.
Игру судил Алексей Амелин. В первом тайме он поставил в ворота «Химок» два пенальти, во втором – еще один. Удары реализовали Артем Тимофеев (дважды) и Мохамед Конате.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые